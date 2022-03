In der Fußball-Kreisliga B Mayen geht es am Wochenende wieder um Punkte. Bereits am Mittwoch setzte sich die DJK Plaidt im Nachholspiel gegen die SG Eintracht Mendig/Bell II durch und kletterte somit auf Rang drei der Tabelle. Am Sonntag stehen die DJK-Adler im Spitzenspiel gegen Ligaprimus SG Mosel Löf erneut im Fokus.