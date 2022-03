Der Fußball in der Kreisliga B Mayen nimmt endlich wieder Fahrt auf. Nach beinahe vier Monaten Winterpause steht am Wochenende der erste vollständige Spieltag auf dem Programm. Dabei kommt es am Freitagabend direkt zum Gipfeltreffen zwischen der zweitplatzierten DJK Kruft/Kretz und Spitzenreiter SG Mosel Löf.