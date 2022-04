Nachdem am vergangenen Wochenende der Wintereinbruch die meisten Spiele ausfallen ließ, steht am Wochenende wieder ein vollgepacktes Programm auf dem Plan. Zum Auftakt geht es zwischen dem SV Alzheim und den Sportfreunden Miesenheim II ums nackte Überleben. Bevor am Sonntag der Ligaprimus SG Mosel Löf den Spieltag abrundet, greift einen Tag vorher die Mannschaft der Stunde, die SG Vordereifel Kirchwald, ins Geschehen des 14. Spieltages ein.