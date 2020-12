Kreisgebiet

Das erste Saisonviertel ist in der Fußball-Kreisliga B Mayen bereits Geschichte. Am Wochenende stehen die Top drei der Liga vor lösbaren, jedoch auch unangenehmen Aufgaben. Bereits am Freitagabend finden das Stadtderby zwischen Alzheim und TuS Mayen II und die Partie Sportfreunde Miesenheim II gegen SG Burgbrohl/Wassenach statt.