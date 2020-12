Kreisgebiet

In der Fußball-Kreisliga B Mayen gab es am Auftaktwochenende ausschließlich deutliche Ergebnisse. Während Aufsteiger SG Maifeld II bei der SG Monreal/Düngenheim aufhorchen ließ, setzten sich die favorisierten Mannschaften der DJK Kruft/Kretz und der DJK Plaidt in ihren Spielen erwartungsgemäß durch. Der Mendiger Rheinlandligareserve gelang beim 4:1-Sieg gegen die SG Niederzissen/Wehr die größte Überraschung.