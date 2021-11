Für die Außenseiter gab es am vergangenen Spieltag in der Fußball-Kreisliga B nicht allzu viel zu holen. Während sich in fünf von sechs Partien jeweils die favorisierten Teams durchsetzten, trennten sich die beiden bis dato noch punktlosen Mannschaften der SG Vordereifel Kirchwald und des TuS Hausen mit einem Unentschieden.