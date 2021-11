Kreisliga B Ahr: Zwei überraschende Trainerrücktritte – In Bad Bodendorf kommt's zum großen Gipfeltreffen

Zwei Spieltage vor der Winterpause geht es in der Fußball-Kreisliga B Ahr hoch her. Gleich zwei Trainerrücktritte bestimmten das Wochengeschehen (siehe Bericht unten). Am nächsten Spieltag im Fokus steht das Spitzenduell zwischen dem gastgebenden Tabellenzweiten SC Bad Bodendorf und Spitzenreiter SV Remagen. Der SV Rheinland Mayen muss ohne Spielertrainer Jörg Jenke im Kellerduell bei der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf bestehen. Die Grafschafter SG muss nach Rücktritt von Trainer Mirco Walser zu Schlusslicht SG Gönnersdorf-Brohl.