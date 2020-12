Kreisgebiet

Auch in der Fußball-Kreisliga B Ahr ruht nun also der Ball bis auf Weiteres. Die Spieltage neun bis 13 sind erst einmal abgesetzt worden. Spieltag 14 am ersten Wochenende im Dezember wird dann wohl auch nicht stattfinden können, denn die Wiederaufnahme soll nach Aussage des Fußballverbandes Rheinland mit einer zweiwöchigen Vorlaufzeit einhergehen. Wie gehen die Teams an Tabellenspitze und Tabellenende der B-Klasse damit um?