Kreisliga B Ahr: SV Remagen will die gerade errungene Spitze nicht wieder räumen – Grafschaft steht im Verfolgerduell gegen Bad Bodendorf unter Zugzwang

In der Fußball-Kreisliga B Ahr ist vor Wochenfrist das Tableau neu sortiert worden. Der SV Remagen hat die Tabellenspitze übernommen und muss die nun bei der DJK Müllenbach verteidigen. Die Grafschafter SG und der bisherige Tabellenführer SC Bad Bodendorf liefern sich derweil ein Verfolgerduell. Am Tabellenende rangiert nun die SG Gönnersdorf-Brohl, die zur SG Oberahrtal/Barweiler muss. Der SV Rheinland Mayen erwartet nach seinem ersten Saisonsieg die SG Walporzheim/Bachem. Die SG Westum/Löhndorf II will ihre Niederlagenserie im Heimspiel gegen die SG Ahrtal Schuld stoppen. Und der SV Kripp begrüßt die Nachbarn der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf.