Kreisliga B Ahr: SV Remagen schafft vor Spitzenspiel gegen Bodendorf neue Strukturen für die Zukunft – SG Walporzheim/Bachem bekommt neuen Trainer und experimentiert

In der Fußball-Kreisliga B Ahr gab es unter der Woche eine Nachholpartie, die der SV Kripp mit 2:1 gegen die SG Ahrtal Schuld gewann. Nun sollte der erste komplette Spieltag nach der Winterpause folgen, doch da macht Corona nicht mit. Die Partie der DJK Müllenbach gegen die SG Westum/Löhndorf II wurde verlegt. Den Auftakt des Spieltages machen die SG Oberahrtal/Barweiler und die SG Walporzheim/Bachem. Oberzissen II empfängt den SV Kripp. Das Topspiel steigt in Remagen, wo der SV als Spitzenreiter den Dritten SC Bad Bodendorf empfängt. Die Grafschafter SG will sich gegen Schlusslicht SG Gönnersdorf-Brohl im Titelrennen positionieren. Der SV Rheinland Mayen erwartet zudem die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf.