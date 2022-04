In der Fußball-Kreisliga B Ahr hat ein Nachholspiel auf dem Programm gestanden. Dabei holte die SG Westum/Löhndorf II beim 1:1 gegen den SV Kripp einen hochverdienten Punkt. Schon am Freitagabend hätte die Westumer Reserve eigentlich wieder im Einsatz sein sollen. Aufgrund mehrerer Coronainfektionen bat Gegner SG Oberahrtal/Barweiler aber um Verlegung. So ist nun am Samstag das Nachbarschaftsduell des SC Bad Bodendorf mit der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf die erste Partie des Spieltages.