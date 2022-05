In der Fußball-Kreisliga B Ahr hat der SV Remagen einen großen Schritt in Richtung Titelgewinn gemacht. Und das sogar, ohne selbst gespielt zu haben, denn die Verfolger patzten. So unterlag der SC Bad Bodendorf auswärts bei der SG Westum/Löhndorf II überraschend mit 1:2. Die Grafschafter SG verspielte eine 2:0-Führung und unterlag dem SV Kripp noch mit 2:3.