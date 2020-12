Kreisgebiet

Die Kreisliga B Ahr geht mit 13 Teams in die Spielzeit 2020/2021. Vorjahresmeister SG Landskrone Heimersheim stieg in die A-Klasse auf. Der SV Oedingen dagegen meldete aus Personalmangel nicht für die B-Klasse und zieht sich stattdessen in die Kreisliga D zurück. Neu in der Liga ist nur Aufsteiger SV Oberzissen II.