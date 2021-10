Kreisliga B Ahr: SV Kripp freut sich aufs erste Ligaheimspiel seit einem Jahr – Franken und Walporzheim haken 0:6-Kreispokalpleiten vor direktem Duell ab

Aufgrund der ersten Runde um den Kreispokal stehen die meisten Teams der Fußball-Kreisliga B Ahr in einer englischen Woche. Am Freitagabend erwartet der SV Oberzissen II die noch punktlose SG Gönnersdorf-Brohl II zum Nachbarschaftsduell. Die sieglose DJK Müllenbach hat Heimrecht gegen den punktlosen SV Rheinland Mayen. Am Sonntag erwartet die SG Ahrtal Schuld den verlustpunktfreien Spitzenreiter SC Bad Bodendorf. Die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf trifft auf die SG Walporzheim/Bachem. Und die SG Oberahrtal/Barweiler muss zum SV Kripp.