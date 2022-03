In der Fußball-Kreisliga B Ahr wurde und wird, aufgrund von Nachholpartien an fünf Tagen in Serie gespielt. Der SV Kripp bezwang zum zweiten Mal binnen vier Tagen den SV Oberzissen II mit 2:1 und muss nun zur SG Ahrtal Schuld. Der SVO erwartet den SV Rheinland Mayen.