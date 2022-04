Drei Nachholpartien stehen in der Fußball-Kreisliga B Ahr in der Woche vor dem Osterwochenende auf dem Programm. Tabellenführer SV Remagen gastiert dabei am Dienstagabemd in Reifferscheid bei der SG Ahrtal Schuld. Die DJK Müllenbach erwartet Schlusslicht SG Gönnersdorf-Brohl. Und die Grafschafter SG will bei der SG Westum/Löhndorf II ihren zweiten Platz weiter festigen.