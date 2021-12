Ein Spieltag steht in der Fußball-Kreisliga B Ahr in diesem Kalenderjahr noch an, ehe es dann im März weitergeht. Bereits in die Winterpause verabschiedet hat sich die Reserve der SG Westum/Löhndorf, die am Wochenende spielfrei und jetzt in der Woche ein Nachholspiel auf bemerkenswerte Weise verloren hat. Ebenfalls zuschauen müssen am Wochenende die SG Oberahrtal und die SG Franken, ihre Partie wurde abgesagt.