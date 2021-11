Kreisliga B Ahr: SG Gönnersdorf will Rote Laterne in Mayen lassen – Schlusslicht SV Rheinland kommt zum Kellerderby

In der Fußball-Kreisliga B Ahr stehen an diesem Wochenende ein Keller- und ein Verfolgerduell im Fokus. Die SG Gönnersdorf-Brohl erwartet als Tabellenvorletzter Schlusslicht SV Rheinland Mayen. Der SV Remagen empfängt als Tabellenzweiter die Drittplatzierte Grafschafter SG. In Reifferscheid kommt es außerdem zum Derby zwischen der SG Ahrtal Schuld und der DJK Müllenbach. Spitzenreiter SC Bad Bodendorf empfängt nach dem ersten Punktverlust in dieser Saison die SG Oberahrtal/Barweiler. Im Duell der Reserveteams erwartet der SV Oberzissen die SG Westum/Löhndorf. Die SG Walporzheim/Bachem will ihre Serie bei den wiedererstarkten Krippern ausbauen.