Kreisliga B Ahr: SG Franken peilt dritten Derbysieg in Folge an

Kreisgebiet

Die SG Bachem/ Walporzheim geht als Tabellenführer in den dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Ahr. Auf eigenem Platz erwarten die Bachemer die hoch gehandelte Grafschafter SG, die erst ein Spiel absolviert hat. Die DJK Müllenbach will nach dem Auftaktsieg zu Hause auch gegen die SG Gönnersdorf-Brohl glänzen. Aufsteiger SV Oberzissen II muss zum Derby gegen die verlustpunktfreie SG Franken/Königsfeld/Koisdorf. Auch der SC Bad Bodendorf ist mit zwei Siegen optimal gestartet und will den Lauf gegen die SG Oberahrtal/Barweiler fortsetzen. Auch in Insul und Remagen stehen Lokalduelle auf dem Programm. Die SG Ahrtal Hönningen erwartet die SG Kreuzberg/Ahrbrück. Der SV Kripp gastiert in Remagen. Die SG Westum/Löhndorf II hat spielfrei.