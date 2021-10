Kreisliga B Ahr: SC Bad Bodendorf geht skeptisch ins Lokalduell mit Westum

Zum Auftakt des sechsten Spieltages in der Fußball-Kreisliga B Ahr erwartet die SG Oberahrtal/Barweiler den noch sieglosen SV Rheinland Mayen. In Vettelhoven empfängt die SG Walporzheim/Bachem die Bezirksligareserve des SV Oberzissen. Der SC Bad Bodendorf will den Platz an der Sonne im Nachbarschaftsduell mit der SG Westum/Löhndorf II verteidigen. Die SG Gönnersdorf-Brohl hat noch keine Punkte, aber Heimrecht gegen die SG Ahrtal Schuld. Die DJK Müllenbach gastiert am Koisdorfer Kirmeswochenende bei der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf. Der SV Kripp muss zur Grafschafter SG. Der SV Remagen hat spielfrei.