Auch an Spieltag sechs in der Fußball-Kreisliga B Ahr hat der SC Bad Bodendorf seine weiße Weste wahren können. Der 3:2-Erfolg im Nachbarschaftsduell mit der SG Westum/Löhndorf II bedurfte aber etwas Glück. Ohne Niederlage blieb auch die DJK Müllenbach in ihrer vierten Partie. Die DJK setzte sich bei der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf mit 3:0 durch.