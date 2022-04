Kreisliga B Ahr: In Leimbach treffen sich zwei Leidgeprüfte

Der SV Remagen hat seine Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga B Ahr weiter gefestigt. Im Nachholspiel gegen die SG Walporzheim/Bachem reichte eine starke erste Halbzeit zu einem 5:2-Erfolg. Am Wochenende hat Remagen spielfrei und kann zusehen, was die Konkurrenz macht. Für Walporzheim geht es weiter zum SV Oberzissen II. Beim Duell der SG Ahrtal Schuld mit der SG Gönnersdorf-Brohl in Leimbach sollte eine Durststrecke enden. Die DJK Müllenbach will im Heimspiel gegen die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf ihren guten Lauf bestätigen. Die SG Westum/Löhndorf II erwartet den SC Bad Bodendorf, würde aber lieber verschieben. Wichtige Punkte im Rennen um den Klassenverbleib will Rheinland Mayen zu Hause gegen die SG Oberahrtal/Barweiler einfahren.