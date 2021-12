Nachdem in der Fußball-Kreisliga B Ahr zunächst nur das Freitagspiel zwischen der SG Oberahrtal/Barweiler und der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf abgesetzt worden war, folgte am Samstag die Absage vier weiterer Partien. So blieb nur das Verfolgerduell auf dem Vettelhovener Kunstrasen.