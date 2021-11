Kreisliga B Ahr: DJK Müllenbach will den Lauf der Grafschafter SG stoppen – Kellerduell in Kripp

Die sechs Partien des neunten Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Ahr erstrecken sich gerecht verteilt über drei Tage. Den Auftakt machen am Freitagabend die SG Oberahrtal/Barweiler und der SV Remagen. Zudem erwartet die SG Westum/Löhndorf die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf zum Derby. Ein Kellerduell liefern sich der SV Kripp und die SG Gönnersdorf-Brohl. Die Grafschafter SG will bei der DJK Müllenbach ihren guten Lauf fortsetzen. Am Sonntag erwartet Schlusslicht SV Rheinland Mayen Tabellenführer SC Bad Bodendorf. Die Oberzissener Reserve muss zur SG Ahrtal Schuld.