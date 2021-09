Kreisliga B Ahr: DJK Müllenbach brennt auf lang ersehnten ersten Einsatz – Überraschungsteam SG Ahrtal steht gegen SG Grafschaft auf dem Prüfstand

Zum Auftakt des dritten Spieltages in der Fußball- Kreisliga B Ahr empfängt die SG Westum/Löhndorf II die SG Oberahrtal/Barweiler. Mit der SG Walporzheim/Bachem und der SG Gönnersdorf-Brohl treffen zwei noch punktlose Teams aufeinander. Keine Punkte abgegeben hat der SV Remagen, der sich beim SV Oberzissen beweisen muss. Die DJK Müllenbach brennt auf ihr erstes Saisonspiel zu Hause gegen den SV Kripp. Der SC Bad Bodendorf will Sieg Nummer drei bei der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf. Sieg Nummer drei will auch Tabellenführer SG Ahrtal Schuld gegen die Grafschafter SG, die Wiedergutmachung betreiben möchte.