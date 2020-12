Kreisgebiet

In der Fußball-Kreisliga B Ahr sind die SG Gönnersdorf-Brohl und die SG Kreuzberg/Ahrbrück an Spieltag sieben noch punktlos. In Brohl kommt es nun zum direkten Duell. Der SV Kripp muss derweil zur DJK Müllenbach. Spitzenreiter SC Bad Bodendorf erwartet den SV Remagen zum Derby. Die Grafschafter SG gastiert bei der SG Franken/Königsfeld/Koisdorf. Die SG Ahrtal Hönningen begrüßt die SG Walporzheim/Bachem zum Verfolgerduell. Aufsteiger SV Oberzissen II hat spielfrei.