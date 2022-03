Kreisliga B Ahr: Bad Bodendorf freut sich auf baldige Rückkehr auf den eigenen Platz – SG Oberahrtal kontert sich zu Sieg

In der Fußball-Kreisliga B Ahr stehen am Wochenende noch vier Partien auf dem Programm. Spitzenreiter SV Remagen musste aufgrund mehrerer Coronafälle die Partie gegen die SGW Walporzheim/Bachem verlegen. Die SG Oberahrtal/Barweiler und der SV Oberzissen haben bereits gespielt. Oberahrtal setzte sich dabei mit 1:0 durch. Am Samstag erwartet der SC Bad Bodendorf die SG Gönnersdorf-Brohl in Bad Breisig. Die SG Westum/Löhndorf II hofft, in Kripp eine Negativserie zu beenden. Die Grafschafter SG will dem Tabellenführer auf den Fersen bleiben und ihr Heimspiel gegen die SG Franken/Königsfeld/Koisdorf gewinnen. Der SV Rheinland Mayen erwartet die SG Ahrtal Schuld.