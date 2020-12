Kreisgebiet

Der neunte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr wartet abermals mit einem Derby auf. So empfängt der SC Concordia Saffig die Spfr Miesenheim. Im Topspiel stehen sich am Sonntag die SG Eich/Nickenich/Kell und die SG Bad Breisig/ Inter Sinzig gegenüber. Am Freitagabend eröffnen die Rheinlandliga-Reserve aus Andernach und die SG Ettringen den Spieltag.