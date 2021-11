Am neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr haben sich die SG Westum/Löhndorf und die SG Ettringen/St. Johann im Spitzenspiel mit einem Remis getrennt. Gleichzeitig gewann die SG Bad Breisig/Inter Sinzig gegen die SG 99 Andernach II und steht somit allein an der Tabellenspitze.