Kreisgebiet

Wie in allen anderen Amateur-Fußballligen ruht auch in der Kreisliga A Rhein/Ahr der Ball für eine unbestimmte Zeit. Während die Entscheidung über eine Corona-bedingte Saisonunterbrechung im Kreisligaoberhaus auf Zustimmung trifft, kommen in der Frage, wie es nach der Unterbrechung weitergehen könnte, verschiedene Ideen auf den Tisch. Wir haben uns bei einigen Trainern aus der A-Klasse umgehört.