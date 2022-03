Nach dem vor der Winterpause Corona-bedingt nahezu gänzlich ausgefallenen 13. Spieltag rollt an diesem Wochenende auch in der Fußball Kreisliga A Rhein/Ahr wieder der Ball. Während Tabellenführer SG Bad Breisig/Inter Sinzig die Sportfreunde Miesenheim empfängt, kommt es in der unteren Tabellenhälfte zum Duell zwischen der zweiten Mannschaft der SG Maifeld-Elztal und der SG Dernau/Mayschoß.