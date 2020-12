Kreisgebiet

Am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/ Ahr empfängt die SG Ettringen/St. Johann die SG Bad Breisig/Inter Sinzig. Während es in Bad Neuenahr zum Aufeinandertreffen zweier Rheinlandliga-Reserven kommt, gastiert Fortuna Kottenheim bei der SG Westum/Löhndorf. Das Spiel SG Dernau gegen SG Hocheifel wurde bereits in der Woche ausgetragen.