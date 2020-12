Kreisgebiet

Planmäßig steht in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr am Mittwochabend der zehnte Spieltag auf dem Programm. Bereits im Vorfeld wurden die Partien zwischen der SG Landskrone und der SG 99 Andernach II (auf Dienstag, 3. November, 19.30 Uhr) sowie zwischen der SG Kempenich/Spessart/Rieden und der SG Eich/Nickenich Kell (auf Mittwoch, 4. November, 19 Uhr) verlegt. Somit stehen an diesem Mittwoch (alle ab 19.30 Uhr) fünf Partien auf dem Programm.