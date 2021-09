Mit dem dritten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr nimmt die neue Saison langsam, aber sicher Fahrt auf. Während bereits am Freitagabend die SG Maifeld/Elztal II und die SG 99 Andernach II aufeinandertreffen, empfängt Tabellenführer SG Bad Breisig/Inter Sinzig am Sonntag die SG Dernau/Mayschoß. Zudem gastiert Fortuna Kottenheim bei der SG Westum/Löhndorf.