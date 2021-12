Als am Samstagvormittag auch das mit Spannung erwartete Derby zwischen der TuS Fortuna Kottenheim und der SG Ettringen/St. Johann abgesetzt worden war, stand am 13. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/ Ahr mit dem Aufeinandertreffen zwischen der U 23 des Ahrweiler BC und der SG Westum/Löhndorf nur noch eine einzige Partie auf der Agenda. Und in der setzte sich Westum mit 2:1 (1:0) durch.