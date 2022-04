Die Situation an der Tabellenspitze in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr spitzt sich weiter zu. So liegen nach dem 19. Spieltag die ersten vier Mannschaften nur drei Zähler auseinander. Der neue Tabellenführer kommt derweil aus Westum und Löhndorf, während die SG Dernau/Mayschoß einen wichtigen Heimsieg im Tabellenkeller einfahren konnte.