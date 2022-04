Vor dem Osterwochenende haben in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr zwei Nachholspiele sowie eine vorgezogene Partie auf dem Plan gestanden. Dabei hat die SG Bad Breisig/Inter Sinzig dank eines knappen Sieges über die SG Kempenich/Spessart/Rieden Volkesfeld die Tabellenführung übernommen, könnte aber am Wochenende gleich von der SG Westum/Löhndorf überholt werden. Der bisherige Tabellenführer SG Ettringen/St. Johann hat derweil am Osterwochenende spielfrei.