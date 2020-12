Kreisgebiet

Trotz zweier Corona-bedingter Spielabsagen bot die Kreisliga A Rhein/Ahr auch am 7. Spieltag mit 33 Toren in fünf Spielen reichlich Spektakel. Während die SG Westum/Löhndorf bei ihrem Kantersieg über den SV Rheinland Mayen Erinnerungen an vergangene Saison wach werden ließ, gaben sich die SG Bad Breisig/Inter Sinzig und die SG Hocheifel bei ihren Aufgaben keine Blöße.