Der 14. Spieltag in der Fußball Kreisliga A Rhein/Ahr hat es in sich. Neben dem Kellerduell und Derby zwischen dem SC Concordia Saffig und den Spfr Miesenheim steht vor allem das Spitzenspiel zwischen der SG Bad Breisig/Inter Sinzig und der SG Westum/Löhndorf im Mittelpunkt des Interesses. Derweil bekommen sich die SG Hocheifel und die SG Ettringen nach ihrem Spiel am Mittwoch nun am Sonntag gleich schon wieder zu sehen.