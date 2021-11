Am elften Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat Spitzenreiter SG Bad Breisig/Inter Sinzig seinen Vorsprung an der Tabellenspitze durch einen Sieg in letzter Minute beim SC Concordia Saffig ausgebaut. Während das Derby zwischen der SG 99 Andernach II und den Sportfreunden Miesenheim mit einem Remis endete, setzte sich die U 23 des Ahrweiler BC im Stadtderby mit 4:1 gegen die SG Landskrone durch.