Am 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr fielen mit den Partien der SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld gegen die SG Bad Breisig/Inter Sinzig sowie des Spitzenreiters SG Ettringen/St. Johann gegen den SC Saffig zwei Partien der Witterung zum Opfer. Zudem konnte die SG Hocheifel aufgrund Spielermangels nicht bei der SG Westum/Löhndorf antreten. So fanden nur vier Spiele statt.