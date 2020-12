Kreisgebiet

Am 6. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat die SG Maifeld im Duell mit der SG 99 Andernach II abermals ihre Heimstärke unter Beweis gestellt. Während die U23 des Ahrweiler BC ihre Siegesserie ausbaute, bleibt die SG Dernau/Mayschoß weiterhin ohne Sieg. Die SG Hocheifel holte sich in Ettringen die Tabellenführung zurück.