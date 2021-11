Am zehnten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr fährt der Tabellenführer aus Bad Breisig und Sinzig zur SG Maifeld/Elztal II. Während es bei der Partie zwischen der SG 99 Andernach II und dem SC Concordia Saffig zu einem Brüderduell kommt, steht bei den Spfr Miesenheim erstmals der neue Trainer Dominik Bersch an der Seitenlinie.