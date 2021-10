Am vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat die SG Westum/Löhndorf einen Auswärtssieg bei der SG 99 Andernach II eingefahren. Während die SG Maifeld/Elztal II erstmals in dieser Saison gewann, übernahm die SG Ettringen/St. Johann dank eines Ausrutschers der SG Bad Breisig/Inter Sinzig die Tabellenführung.