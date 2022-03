Kreisliga A Rhein/Ahr: SG Ettringen macht der SG Bad Breisig/Sinzig Druck – Ahrweiler U 23 fährt zu heißem Verfolgerduell nach Westum

Erstmals in diesem Kalenderjahr können in der Fußball Kreisliga A Rhein/Ahr an einem Wochenende wohl alle sieben angesetzten Partien über die Bühne gehen. Aufgrund der Corona-Verschiebungen kommt es kurioserweise fast ausschließlich zu Begegnungen, die erst vor wenigen Tagen oder Wochen als Hinspiel stattgefunden haben. So treffen die SG Kempenich/Spessart/Rieden/ Volkesfeld und der SC Saffig vier Tage nach dem Hinspiel vom Dienstag erneut aufeinander. Spitzenreiter SG Bad Breisig/Inter Sinzig bekommt es derweil mit den Sportfreunden Miesenheim zu tun.