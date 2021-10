Mit gleich vier punktgleichen Mannschaften an der Tabellenspitze herrscht in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr viel Spannung. Zwei dieser vier Teams treffen am siebten Spieltag im direkten Duell aufeinander. So empfängt die SG Bad Breisig/Inter Sinzig die Fortuna aus Kottenheim. Während die SG Ettringen/St. Johann bei der SG Landskrone gastiert, trifft die SG Westum/Löhndorf auf die SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld.