Am 21. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hat sich die SG Bad Breisig/Inter Sinzig mit einem 7:0-Sieg im Spitzenspiel über die SG Ettringen/St. Johan in die Favoritenrolle für den Aufstieg gebracht. Gleichzeitig gewannen Spitzenreiter SG Westum/Löhndorf und die U 23 des Ahrweiler BC, womit sich für die Schlussphase der Saison ein spannender Dreikampf andeutet.