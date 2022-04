Noch vor dem Osterwochenende stehen in der spannenden Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr mit zwei Nachholspielen am Mittwoch und einer vorgezogenen Partie des kommenden Spieltages am Donnerstag insgesamt drei Spiele auf dem Programm. Unter anderem kann dabei die SG Bad Breisig/Inter Sinzig mit einem Sieg bei der SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld wieder die Tabellenführung übernehmen.