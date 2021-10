Der sechste Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr hatte es in sich. Während in Miesenheim die Sportfreunde völlig überraschend die SG Westum/Löhndorf schlugen, gewann die SG Bad Breisig/Inter Sinzig das Spitzenspiel bei der SG Ettringen/St. Johann und übernahm die Tabellenführung.