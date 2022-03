Am 15. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A Rhein/Ahr ist mit der Partie zwischen der SG Hocheifel und der SG Landskrone ausgerechnet die Begegnung der beiden Mannschaften mit den bislang am wenigsten absolvierten Spielen kurzfristig ausgefallen. Alle übrigen Spiele fanden statt. Während die SG Westum/Löhndorf das Verfolgerduell mit der U 23 des Ahrweiler BC für sich entschied, sammelte die SG Kempenich/Spessart/Rieden/Volkesfeld wichtige Zähler im Abstiegskampf.